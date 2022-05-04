Вже 220 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв-дітей за добу не змінилася — 220. Зросла кількість поранених — понад 407.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 139, Київській — 115, Харківській — 95, Чернігівській — 68, Херсонській — 46, Миколаївській — 43, Луганській — 37, Запорізькій — 27, Сумській — 17, у м.Києві — 16, Житомирській — 15.

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Офіс Генпрокурора