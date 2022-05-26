Вже 240 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 26 травня 2022 року більше ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 151, Київській — 116, Харківській — 105, Чернігівській — 68, Луганській — 50, Херсонській — 49, Миколаївській — 45, Запорізькій — 28, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.

Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.

24 травня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранена 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора