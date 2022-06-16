Вже 318 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 318 дітей загинуло та понад 581 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 297, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледар Донецької області.

Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в м. Маріуполь загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей.

Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти. З них 208 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора