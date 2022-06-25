Вже 339 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 25 червня 2022 року більше ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 335, Харківській — 179, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 55, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 31, Сумській — 17.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.

Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу, с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора