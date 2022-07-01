Вже 343 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 1 липня 2022 року більше ніж 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 343 дитини загинуло та понад 635 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 339, Харківській — 185, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

В ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Бєлгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей — 4 та 17 років.

28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури м. Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років

29 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Павлівка Мар’їнського району Донецької області поранено 5-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора