Вже 361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 703.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області отримала поранення 17-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни (https://childrenofwar.gov.ua/)» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генерального прокурора