Вже 376 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1109 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 376 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

24 серпня ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дітей отримали поранення.

24 серпня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури м. Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей віком 10 та 16 років.

В ніч на 25 серпня окупанти обстріляли с. Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни (https://childrenofwar.gov.ua/)» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генерального прокурора