Вже 443 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 3 грудня 2022 року більше ніж 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

Стало відомо, що в квітні внаслідок обстрілу ворогом м. Попасна Луганської загинув 10-річний хлопчик.

Також стало відомо про загибель 17-річноі дівчини через обстріл с. Козача Лопань Харківської області у травні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора