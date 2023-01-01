Вже 452 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

🔹Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

🔹Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Херсонській – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

🔹Під час фіксації злочинів окупантів, вчинених на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

🔹31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на м. Запоріжжя отримала поранення 14-річна дівчинка.

🔹31 грудня через артобстріл м. Херсон отримали поранення двоє дітей віком 12 та 13 років.

🔹30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Дальнє Донецької області отримала поранення 13-річна дівчинка.

🔹Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

🚨Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

👧🏻🧒🏻 «Діти війни (https://childrenofwar.gov.ua/)» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора