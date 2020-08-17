Взято під варту учасника НЗФ РФ, який брав участь в обстрілах українських позицій у районі проведення ООС

За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області громадянину України повідомлено про підозру за фактом участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, підозрюваний приєднався до лав одного з іррегулярних незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, під час відбування покарання у виправній колонії регіону за вчинення тяжкого злочину.

За підтримки окупаційної адміністрації був звільнений з місць позбавлення волі. Перебуваючи на посаді стрілка так званої «Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону» та «4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР», він безпосередньо брав участь в обстрілах українських позицій та чинив опір підрозділам Збройних Сил України, задіяним в антитерористичній операції.

Пізніше учасник НЗФ РФ перетнув лінію розмежування та залишився проживати на підконтрольній Уряду України території. Після зібрання достатньої кількості доказів його причетності до протиправної діяльності, направленої на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України, його місцезнаходження було встановлено контррозвідкою Служби безпеки України.

На даний час до підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба прокуратури Луганської області