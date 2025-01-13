War & Sanctions: ГУР публікує дані російських виробників безпілотників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War & Sanctions запускає новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки. Перша опублікована категорія ― виробники БПЛА держави-агресора.

Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БПЛА.

Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БПЛА.

Щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, що ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.

ГУР МО закликає синхронізувати та посилити зусилля цивілізованого світу проти російських “виробників смерті” – застосувати санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність.

В опублікованому переліку ― дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України.

Серед них:

● підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА “Shahed-136” – “Герань” та “Гарпия” – АТ “ОЕЗ ППТ АЛАБУГА”, ТОВ “АЛЬБАТРОС”, АТ “ІЕМЗ КУПОЛ” та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

● група компаній Zala Aero, що входить до концерну “Калашников”, та виробляє баражуючі “Ланцети”, розвідувальні “Zala”;

● виробники багатоцільових російських БПЛА “Орион” та “Альтаир” – АТ “КРОНШТАДТ” та АТ “УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ”;

● виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам зс рф в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

Розділ буде поповнюватись та розширюватись іншими категоріями. На черзі ― виробники ракет.

Жоден причетний до вбивств та терору українців не буде забутий та не уникне покарання.

Головне управління розвідки МО України