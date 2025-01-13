War & Sanctions: ГУР публікує дані російських виробників безпілотників
Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War & Sanctions запускає новий розділ з інформацією про російських виробників озброєння та військової техніки. Перша опублікована категорія ― виробники БПЛА держави-агресора.
Розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру БПЛА.
Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БПЛА.
Щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, що ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.
ГУР МО закликає синхронізувати та посилити зусилля цивілізованого світу проти російських “виробників смерті” – застосувати санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність.
В опублікованому переліку ― дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України.
Серед них:
● підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА “Shahed-136” – “Герань” та “Гарпия” – АТ “ОЕЗ ППТ АЛАБУГА”, ТОВ “АЛЬБАТРОС”, АТ “ІЕМЗ КУПОЛ” та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;
● група компаній Zala Aero, що входить до концерну “Калашников”, та виробляє баражуючі “Ланцети”, розвідувальні “Zala”;
● виробники багатоцільових російських БПЛА “Орион” та “Альтаир” – АТ “КРОНШТАДТ” та АТ “УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ”;
● виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам зс рф в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.
Розділ буде поповнюватись та розширюватись іншими категоріями. На черзі ― виробники ракет.
Жоден причетний до вбивств та терору українців не буде забутий та не уникне покарання.
Головне управління розвідки МО УкраїниTweet