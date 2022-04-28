Як безкоштовно під’єднатись до мережі Інтернет в бомбосховищах

В Україні є можливість безкоштовного підключення до мережі Інтернет в бомбосховищах. Послуга є безкоштовною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв’яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно», — йдеться в повідомленні. Підключитись можна через провайдера: «Воля». Компанія «Воля» разом з «Дата Груп» підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою [email protected] або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.

«Київстар». Компанія «Київстар» забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу [email protected], вказавши контакти та адресу підключення.