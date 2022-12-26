Як безпечно користуватися свічками, генераторами та електроприладами під час вимкнення світла

Місто закликає мешканців дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватись низки правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії, а особливу увагу приділяти дітям і не дозволяти їм використовувати електроприлади та відкритий вогонь.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій рекомендує, якщо під час вимкнення електроенергії ви перебуваєте вдома, вимкніть із розеток усі електроприлади. Це допоможе уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Особливо це стосується обігрівального обладнання та електроплит. Передає Інформатор.

Фахівці рекомендують для захисту оселі від пожежі обов’язково запастися вогнегасником.

Рятувальники наголошують, що найпоширенішою причиною пожеж є необережне поводження з вогнем. Зокрема, ДСНС поради про те, як убезпечити себе та житло від пожежі під час використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів у періоди відключення світла.

Свічки:

використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники;

тримайте запалені свічки на безпечній відстані від одягу, штор, книжок та інших легкозаймистих речей;

НЕ залишайте запалені свічки без нагляду, а також НЕ ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців;

НЕ паліть свічки до кінця – залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Газовий туристичний пальник:

купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу;

неухильно дотримуйтеся інструкції виробника та завжди перевіряйте цілісність балончика (за допомогою мильного розчину можна перевірити відсутність слідів витікання газу);

використовуйте винятково в житловому приміщенні, де є вентиляція;

тримайте балони подалі від сонячних променів та від дії високих температур;

не встановлюйте газовий пальник або туристичні плитки з газовими балонами на поверхні електроплит або інше обладнання, яке може нагріватися.

Пічне опалення:

прибийте металевий лист розміром 50х70 на підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами;

очищайте димоходи протягом опалювального періоду;

НЕ допускайте перегріву печей та слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин;

НЕ користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами та не розміщуйте їх безпосередньо перед топковим отвором;

НЕ залишайте прилади, що топляться, без нагляду та не доручайте нагляд за ними дітям.

Генератори:

купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуйтесь інструкцій виробника;

використовуйте генератори та паливо тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;

тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення – дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

перед заправкою дайте генератору охолонути, щоб уникнути спалаху палива;

встановіть детектори чадного газу.

Також нагадаємо, що рятувальники закликають не користуватись ліфтами під час стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.