Як отримати довідку про перебування військового в полоні

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Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім’ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Як отримати довідку про перебування військового в полоні: пояснення омбудсмена

Фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)

Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:

  • Міноборони;
  • іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;
  • правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • командира підрозділу ЗСУ;
  • іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.

Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

  • військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)
  • військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;
  • період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.

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