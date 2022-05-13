Як підтримати українську армію прямо зараз

Зараз українським захисникам як ніколи потрібна допомога меценатів та звичайних свідомих громадян. Є багато способів, де кожен українець може долучитись та допомогти ЗСУ та Теробороні: зробити внесок на офіційний рахунок Нацбанку України, задонатити армії через інші відомі фонди та волонтерські організації.

Крім фінансової допомоги, звичайний українець може передати військовим спорядження, взяти участь в зборі найважливіших речей для потреб ЗСУ та ТрО, плести маскувальні сітки та багато іншого. Про основні способи допомоги в цьому матеріалі.

Де можна зробити внесок

Хоч фінансування армії і зростає з кожним днем, але доставлення необхідного на місця супроводжується бюрократичною тяганиною та проблемами з логістикою. Зараз кожен громадянин України може долучитись до фінансової допомоги ЗСУ та Тро. Для цього є як офіційні рахунки Національного Банку України, так і різноманітні благодійні фонди та волонтерські організації.

Внесок на рахунок НБУ

З початком повномасштабної війни, Національний Банк України відкрив два рахунки, призначені для допомоги. Перший рахунок призначений для потреб ЗСУ, а другий – для гуманітарної допомоги постраждалим від війни. Обидва рахунки мультивалютні – задонатити на них можуть як офіційні організації, так і звичайні громадяни, а також компанії та люди з за кордону.

Внесок у фонд “Повернись живим”

“Повернись живим” – міжнародний благодійний фонд, який був створений для допомоги українській армії. Вони займаються закупівлею та передачею необхідної військової техніки (безпілотники, оптика, тепловізори тощо), навчанням військових, реабілітацією ветеранів та іншими важливими справами в період воєнного стану. Роблячи внесок, можна обрати на які саме потреби підуть гроші.

Благодійний фонд допомоги армії “Група 35”

Благодійний фонд “Група 35” – волонтерська організація, яка народилась з пошуку бронежилетів та іншого військового спорядження для декількох друзів. Їх діяльність розширилась на різні підрозділи ЗСУ, включаючи десантно-штурмові війська, саперів, підрозділи ППО, спецпризначенців та інших.

Всі закупівлі та діяльність фонду максимально злагоджені з нагальними потребами військових на передовій, що включають засоби зв’язку, тактичне спорядження та одяг, автомобілі, різноманітну амуніцію, квадрокоптери, тепловізори, оптику тощо. Задонатити можна, перейшовши на сайт фонду або за прямим посиланням https://group35.org/donate.

Інші дієві способи допомоги армії та ТрО

Крім фінансової допомоги, громадяни України можуть допомогти армії та іншими способами. Тут ми зібрали основні дієві методи допомоги ВСУ і ТрО:

Долучитись до волонтерських зборів найнеобхідніших речей.

Плести маскувальні сітки.

Готувати їжу, шити одяг чи закривати інші потреби, в залежності від умінь.

Боротися з ворогом на цифровому фронті.

Здавати кров для поранених.

Кожен може внести посильний внесок в наближення перемоги та в допомогу нашим воїнам. Поміркуйте, де саме ви можете принести найбільшу користь і почніть допомагати. Разом переможемо!