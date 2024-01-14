Як Росія викрадає українських дітей – Reuters провело розслідування

Агентство Reuters опублікувало масштабне розслідування про те, як російські посадовці та колаборанти викрадали українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на публікацію Reuters.

Журналісти агентства протягом шести місяців розслідували долі викрадених Росією українських дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.

Одними з них були 16-річні Ліза Бацура та Зорік Ібрян із Херсона – учні Генічеського професійно-технічного училища № 27, до якого на початку 2023 року приїздила дитяча омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова.

Останні кілька місяців підлітки провели в таборах в окупованому Росією Криму, де працівники цих закладів забороняли їм носити речі синьо-жовтих кольорів та змушували вчити напам’ять гімн Росії. Нещодавно проросійські чиновники перемістили їх до Генічеська, захопленого Росією портового міста на Азовському морі.

Ліза повернулася в Україну завдяки своїй матері, Оксані Галкіній, яка розшукала її в Генічеську та привезла додому в травні минулого року. Більшість свідчень про масове переміщення українських дітей до Росії походять від таких репатріантів, як Ліза.

Однак інші діти з Херсона, які жили в коледжі в Генічеську, залишаються у росіян. Серед них – однокласник Лізи Зорік та його брат Данило, які осиротіли у 2021 році.

Reuters також відстежило переміщення 48 інших дітей-сиріт з Херсона, яким на момент вивезення було п’ять років або менше. «Ця група перебуває в центрі окремих звинувачень у викраденні, висунутих українською прокуратурою трьом неназваним особам – росіянину і двом українцям», – йдеться у розслідуванні.

Агентство Reuters відстежило 46 дітей з цієї групи у двох дитячих будинках і санаторії в окупованому Росією Криму. Двоє інших дітей зараз перебувають у Росії. Один з них – Ілля Ващенко, якому цього місяця виповнюється чотири роки. Ілля отримав нове російське свідоцтво про народження 26 вересня минулого року в російському державному РАГСі в Подольську, що неподалік Москви. Друга дитина — дворічна Маргарита Прокопенко, яку удочерив голова партії «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою. Дитині змінили ім’я на Марина Миронова.

Журналісти агентства наголошують, що за вивезенням українських дітей стоїть «величезна машина з депортації, розміщення та перевиховання». За даними журналістів, у депортації двох груп сиріт із Херсона брали участь Львова-Бєлова, члени російського парламенту, «чиновники» в окупованому Криму та колаборанти серед українських лікарів і вчителів. У деяких випадках росіяни використовували дітей для своїх пропагандистських відеороликів.

«Депортація коштувала величезних людських жертв: братів і сестер розділили, вразливу молодь налаштували один проти одного, дітей дошкільного віку залишили без кровних родичів, які могли б за ними доглядати. І сховали від сторонніх очей на території, контрольованій Росією», – йдеться у публікації.

Майже всім їм «промили мізки», сказав Микола Кулеба, голова неприбуткової організації Save Ukraine, яка допомагає вивозити українських дітей з території, контрольованої Росією. «І ми ніколи не зможемо повернути їх назад. Тому що вони ненавидять Україну зараз», – додав він.

Джерело Reuters у Криму зазначило, що за наказом «глави» окупованого Росією українського півострова Сергія Аксьонова будь-яка інформація про вивезених українських дітей-сиріт оголошена в регіоні суворо конфіденційною. За словами джерела, про будь-які запити західних ЗМІ щодо дітей необхідно негайно повідомляти «владу» Криму. За його словами, питання взято на контроль в офісі Львової-Бєлової.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Депортація українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та самого Володимира Путіна.

Україна верифікувала понад 19 тисяч депортованих та/або примусово переміщених українських дітей.