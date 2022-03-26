Як розпізнати шахраїв і диверсантів у чатах

Під час війни в українські чати і соцмережі намагаються проникнути шахраї і російські розвідники.

Війна в Україні йде не тільки на полі бою, а й на інформаційному фронті. У чатах, листуваннях і соцмережах «полюють» диверсанти, коригувальники вогню, розвідники і шахраї. Є серед них як росіяни, так і недобросовісні українці. Кожному жителю країни важливо вміти визначати підозрілих людей, але не проявляти зайву паніку і параною.

Фейкова евакуація

У нових чатах і на недавно створених сторінках часто поширюють неправдиву інформацію про евакуаційні поїзди і маршрути. Фейкові зелені коридори «організовують» з різною метою: зібрати особисті дані українців, отримати гроші за «порятунок» або вивезти людей в підконтрольні Росії території.

Українців попереджають, що офіційна евакуація проводиться тільки поїздами «Укрзалізниці» і офіційними гуманітарними коридорами. Евакуація безкоштовна і проводиться в порядку живої черги з пріоритетом для жінок, дітей та людей з інвалідністю.

Ніякі списки заздалегідь не складаються. Не довіряйте жодним повідомленням про евакуацію не з офіційних джерел. Не платіть гроші за евакуацію. Не вірте інформації про те, що влада нібито кинула людей і вони самі організували виїзд з міста — це може бути російська провокація.

Офіційні джерела інформації про евакуацію:

https://t.me//UkrzalInfo;

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia;

https://www.uz.gov.ua;

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna

Злочинці в чатах дому

Шахраї і диверсанти можуть проникати в чати ЖК під виглядом мешканця будинку. Насправді вони збирають інформацію про коригування вогню або про покинуті власниками квартири, які можна розграбувати.

Щоб захистити чат від шахраїв, рекомендуються наступні дії:

закрити можливість запрошення нових людей;

не писати в назві чату адресу, район будинку або назву ЖК, щоб його не можна було знайти в пошуку;

не ставити на аватар фото будинку;

звернути увагу на людей, які намагаються наполегливо дізнатися інформацію про бойові дії в місті або порожні квартири;

якщо ніхто в чаті не знає цю людину — це привід насторожитися;

попросити підозрілу людину назвати інформацію, яку можуть знати тільки мешканці цього будинку (наприклад, як виглядає сходовий майданчик або що знаходиться в підвалі).

Залякування українців

Жителів окупованих і частково захоплених міст намагаються залякати в чатах, щоб вони не виходили на протести і спокійно прийняли російську владу. За це погрожують викраденнями рідних, рабством або проблемами для дітей. Також окупанти намагаються через чати отримати список нелояльних до Росії жителів міста.

Якщо вам загрожують в листуванні — відразу додавайте в чорний список таку людину. Не намагайтеся сперечатися з нею або переконувати.

Виїзд закордон для чоловіків

Шахраї пропонують українським чоловікам за велику суму виїхати з України в анонімних чатах. Чоловік нібито повинен заплатити від 500 до 5 тисяч євро і «своя» людина пропустить його на митниці. Таким чином ворожі агенти намагаються дискредитувати українських прикордонників і звинуватити їх у корупції.

Нагадаємо, що виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений, але є винятки. Раніше УНІАН розповідав хто з чоловіків може виїхати з України. Незаконна спроба перетнути кордон карається кримінальним терміном і повісткою до військкомату. // УНІАН