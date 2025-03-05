Як спецслужби РФ вербують українських підлітків

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про викриття схеми вербування спецслужбами РФ українських підлітків 15-19 років під виглядом начебто виконання нескладних завдань, за які дітям платять гроші.

Про це він повідомив у своєму Телеграмі, передає Укрінформ.

“Під час проведення розслідування нам стало відомо про схему, по якій працює ФСБ та російські спецслужби для того, щоб вербувати наших людей. Їх цільова аудиторія діти 15-19 років”, – сказав Кім.

За його словами, росіяни знаходять їх в інтернеті, дають якісь завдання і просять надсилали відео з його виконанням. Потім платять за це гроші. “Наприклад, дитині кажуть зварити борщ по відеорецепту, який надсилають. Але їхня мета не навчити варити борщ, а щоб потім вона зробила вибухівку. У нас у Миколаєві вже сталася подібна трагедія. Дівчина не усвідомлювала що вона робить”, – додав очільник ОВА.

Він також попросив батьків приділити додаткову увагу своїм дітям. Зокрема у питаннях щодо нових знайомих чи нового телефону, незрозумілих грошей або щодо того, чому вони знімають якісь відео, чого раніше не робили.

“У мене також дві доньки такого ж віку, тому для мене це дуже актуально”, – зазначив Кім.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали чотирьох учнів ліцею одного з селищ Полтавщини, які підозрюються у теракті у Миколаєві, внаслідок якого загинули четверо людей.