Японія надасть Україні систему виявлення дронів

Японський прем’єр також заявив, що безпека Європи і безпека Індо-Тихоокеанського регіону є невіддільними один від одного.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів в рамках своєї допомоги для боротьби з військової агресії Росії.

Про це Кісіда заявив 12 липня у своєму виступі на саміті НАТО у Вільнюсі (Литва), пише Nippon. Він зазначив, що міжнародне співтовариство знаходиться на історичному поворотному етапі.

Посилаючись на угоду країн “Великої сімки” на саміті під головуванням Японії в травні про рішучу протидію будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, Кісіда пообіцяв, що Японія буде і далі розвивати співпрацю з іншими країнами для підтримки і зміцнення вільного і відкритого міжнародного порядку, заснованого на нормах права.

Японський лідер також заявив, що безпека Європи і безпека Індо-Тихоокеанського регіону невіддільні один від одного. Він заявив про свою рішучість працювати над зміцненням зв’язків між НАТО і її чотирма партнерами в Азіайсько-тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Австралією і Новою Зеландією.

Допомога Україні від Японії

У березні Фуміо Кісіда відвідав Україну і повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Японія надасть 30 мільйонів доларів допомоги у вигляді нелетального оборонного обладнання через трастовий фонд НАТО. Ця структура буде використана для забезпечення системи виявлення дронів.

Перед цим, в кінці лютого, Кісіда оголосив про те, що Україні буде виділено новий пакет фінансової допомоги, який складе більше 5 мільярдів доларів.

У травні цього року стало відомо, що Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тисяч харчових пайків для потреб ЗСУ. Посол України в Токіо зазначив, що вперше в післявоєнній історії Японії сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Раніше Токіо направив 500 мільйонів доларів до Фонду підтримки України, а також візьме на лікування українських солдатів. // УНІАН