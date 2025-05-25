Є сигнали про підготовку рашистами нових комбінованих ударів по Україні

Росія може готувати нові комбіновані удари по Україні. В інформпросторі росіян є відповідні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

“На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні”, – зазначає Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що від РФ не лунає риторика щодо завершення війни. Коваленко додав, що росіяни лише на Захід транслюють сигнали бажання миру.