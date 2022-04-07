Європарламент підтримав повне ембарго на імпорт енергоносіїв із росії: у тому числі нафти та газу

Європарламент більшістю голосів підтримав резолюцію про заклик до повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв — нафти, вугілля, ядерного палива та газу.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення євроінституції.

«У резолюції, ухваленій у четвер 513 голосами, з 22 «проти» при 19 тих, хто утримався, депутати Європарламенту закликають до додаткових каральних заходів, включаючи «негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу», — вказують у Європарламенті.

Як вказано, це має супроводжуватися планом забезпечення безпеки енергопостачання ЄС, а також стратегією «скасування санкцій у разі, якщо росія зробить кроки для відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та повністю виведе свої війська із території України».