Євросоюз увів санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні

Рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї.

Російські війська застосовують проти українських захисників хімічну зброю. З цієї причини проти Росії ввели нові санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

Як зазначили в Раді, санкції націлені на війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Таке рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). ОЗХЗ з’ясувала, що в російській зброї міститься CS (2-хлорбензальмалононітрил).

CS – це хімічна речовина, яку часто використовують у сльозогінних гранатах і газах для контролю натовпу. Вона викликає подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів, змушуючи людей плакати і відчувати дискомфорт, щоб розігнати протестувальників або затримати людей.

Санкції передбачають заморожування активів. Також ЄС заборонив пряме або непряме надання їм коштів або економічних ресурсів. Крім того, на фізичних осіб поширюється заборона на в’їзд до ЄС.

Варто зауважити, що таким чином Євросоюз уперше офіційно звинуватив Росію у використанні хімічної зброї. Росія не надала достовірного пояснення щодо використання нею цього газу.

Нагадаємо, Росія системно застосовує хімічну зброю на фронті, намагаючись компенсувати військові провали. У ході повномасштабного вторгнення проти України окупаційні війська дедалі частіше вдаються до використання токсичних речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

Зафіксовано, що на лінії бойового зіткнення, зокрема поблизу села Щербаки у Запорізькій області, противник активно використовує боєприпаси з отруйним газом. Йдеться передусім про ручні гранати типу РГ-Во, які скидаються з безпілотників на позиції українських Сил безпеки і оборони.

Також організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, у якому підтверджується наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України. Про це йдеться у звіті ОЗХЗ 18 листопада.