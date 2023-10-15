З Ізраїлю евакуювали понад 200 українців та ще 260 перебувають у секторі Гази

Понад 200 українців було евакуйовано з Ізраїлю до Румунії, проте 260 наших громадян перебувають у секторі Гази.

Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

“Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході: в Ізраїлі та на території сектору Газа.

Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у секторі Газа”, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але Україна працює з партнерами, щоб евакуювати наших громадян.

“Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Тому ще раз звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до дипломатичних представництв України та дотримуйтеся їхніх рекомендацій”, – додав президент.