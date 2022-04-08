З Краматорська екстрено евакуюватимуть всіх жителів Донеччини, які зможуть дістатися до міста

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До роботи залучають комунальний і приватний транспорт, шукають водіїв.

У Краматорську починається екстрена евакуація автотранспортом після ракетного удару по залізничному вокзалу.

У Краматорську починають евакуацію людей комунальним транспортом / фото УНІАН, Євген Кравс

фото УНІАН, Євген Кравс

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Сьогодні починаємо екстрену евакуацію людей всім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв знадобиться станом на сьогодні», — повідомив він.

Гончаренко додав, що з Краматорська будуть евакуювати всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська. За останніми даними, загинуло 39 людей. // УНІАН

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