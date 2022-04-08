З Краматорська екстрено евакуюватимуть всіх жителів Донеччини, які зможуть дістатися до міста

До роботи залучають комунальний і приватний транспорт, шукають водіїв.

У Краматорську починається екстрена евакуація автотранспортом після ракетного удару по залізничному вокзалу.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Сьогодні починаємо екстрену евакуацію людей всім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв знадобиться станом на сьогодні», — повідомив він.

Гончаренко додав, що з Краматорська будуть евакуювати всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська. За останніми даними, загинуло 39 людей. // УНІАН