З початку року в Україні затримали 11 російських агентів – СБУ

«Агента ФСБ РФ, який мав підірвати сховище з аміаком на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», засуджено до 10 років ув’язнення. Вирок у вигляді позбавлення волі на 12 років отримали двоє громадян, які за завданням так званого «ЦСО МДБ ДНР» брали участь у вчиненні теракту в Донецькій області. Ще один агент ФСБ був затриманий на Луганщині. Він намагався передати іноземній стороні секретну документацію щодо розробленого оборонною промисловістю України ракетного комплексу «Нептун». Також агентура спецслужб РФ була виявлена в органах державної влади та серед правоохоронців: колишній генерал-майор СБУ, посадовець одного з міністерств», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, також на території Херсонської та Волинської областей контррозвідка СБУ викрила агентурні мережі – першою керувала експрацівниця облдержадміністрації, а члени другої збирали інформацію про військові об’єкти регіону.

«Загалом у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної та диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства. Упродовж року також набули чинності 92 вироки, у тому числі 30 за державну зраду і 20 за терористичну діяльність», – повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що через порушення норм міжнародного права достроково припинена акредитація п’ятьох іноземних дипломатів.

«Контррозвідка СБУ активно працювала у сфері охорони державної таємниці: у 111 випадках скасовано допуск до неї, 125 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також викрито 289 фактів іноземного громадянства серед представників органів влади і управління, в т.ч. секретоносіїв», – резюмували в СБУ.