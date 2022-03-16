З початку війни в Україні загинули 103 дитини — Генпрокурор

З початку війни, яку розпочала рф, в Україні 103 дитини загинуло і понад 100 поранено.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у середу, 16 березня, пише УНН.

«Російська війна проти українських дітей — 103 загинуло і більше 100 поранено. Загарбники вбивають щойнайменше 5 наших дітей щодня. Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну і страшну відмітку 100. Дані не остаточні — в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях в прокурорів та правоохоронців немає можливості оглядати місця обстрілів», — повідомила Венедіктова.

Зі слів Генпрокурора, агресор розбомбив більше 400 закладів освіти, 59 — стерті з лиця землі.

«Звернулася з цього приводу до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей. Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняли рішення про реалізацію місії по оцінці порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні», — вказала Венедіктова.

Доповнення

За даними ООН на 15 березня, підтверджена кількість загиблих серед мирного населення в Україні зросла до 691, з них 48 дітей.