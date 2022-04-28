З російського полону звільнили ще 45 українців

Сьогодні, 28 квітня, відбувся сьомий обмін полоненими.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що з російського полону вдалося звільнити 45 наших людей.

— 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені. Також повертаємо додому 12 наших цивільних, – написала Верещук.

Шостий обмін полоненими між Україною та російською стороною відбувся 21 квітня. Тоді вдалося звільнити 19 людей, з яких 10 – військовослужбовці. Серед звільнених були й поранені громадяни.

В результаті обміну 19 квітня додому повернулися 60 військовослужбовців ЗСУ, з яких десять офіцерів та 16 цивільних.

Раніше Ірина Верещук закликала Організацію Об’єднаних Націй забезпечити гуманітарний коридор з оточеного Маріуполя. Вона зауважила, що Україна вже “не просить, а вимагає” забезпечити режим припинення вогню та відкриття гуманітарного коридору і з Азовсталі, і з Маріуполя в цілому. // Факти ICTV