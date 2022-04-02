З’явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців (18+)

Більшість вбитих — чоловіки.

Українські військові, які звільнили місто Буча на Київщині, фіксують велику кількість злочинів проти цивільного населення з боку російських окупантів. На вулицях міста лежить багато тіл вбитих мирних мешканців.

Про це у Facebook написав адвокат Ілля Новіков, який оприлюднив відповідне відео з місця подій.

«Щойно отримали ексклюзивні матеріали з Бучі, які прямо засвідчують злочини проти людяності з боку рашистських окупантів. Негайно за дорученням Петра Порошенка сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів. Це — справа честі для нашої команди — домогтися справедливого суду над путінським режимом і кожним вижившим учасником російської агресії», — написав Новіков.

На відео, яке оприлюднив Новіков, видно велику кількість тіл вбитих цивільних мешканців на одній з вулиць Бучі. Трупи лежать прямо на дорозі. Більшість вбитих — чоловіки. У багатьох вбитих зв’язані руки.

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