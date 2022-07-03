За добу на Донеччині росіяни вбили щонайменше 7 та поранили 20 людей
Пошкоджено близько 40 житлових будинків.
За добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Унаслідок обстрілу Слов’янську загинуло 6, зокрема одна дитина, і поранено 19 людей.
Пошкоджено близько 40 житлових будинків.
“Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюємо”, – сказав Кириленко.
У Краматорську окупанти пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.
“Знову під вогнем житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого”, – додав голова ОВА.
Нагадаємо, 3 липня внаслідок масованого обстрілу окупантами Слов’янська виникло 17 пожеж. // LB.uaTweet