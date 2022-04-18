За добу на Донеччині ворог обстріляв 9 населених пунктів
Унаслідок ударів російських військ загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять поранено (серед них 5 – доставлені з Луганщини). Руйнувань зазнали щонайменше 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична інфраструктура, спортивний стадіон. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів рф.
Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини — Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Добропілля, Слов’янськ, Торське, Новопіль, Новгородське, Нью-Йорк.
Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
Важливо!
Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.
Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.
Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.
Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.
Поліція залишається на варті безпеки.
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