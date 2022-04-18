За добу на Донеччині ворог обстріляв 9 населених пунктів

Унаслідок ударів російських військ загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять поранено (серед них 5 – доставлені з Луганщини). Руйнувань зазнали щонайменше 20 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична інфраструктура, спортивний стадіон. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів рф.

Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини — Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Добропілля, Слов’янськ, Торське, Новопіль, Новгородське, Нью-Йорк.

Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

#stoprussia

Поліція Донецької області