За добу російські окупанти вбили в Україні 10 цивільних

Вчора, 29 жовтня, через російські атаки в Україні загинуло 10 цивільних, ще 13 дістали поранення.

Такі дані обласних військових адміністрацій у Telegram опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Кількість жертв серед цивільного населення за 29 жовтня:

· Донецька область – 10 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 8 поранених

· Запорізька область – 2 поранених

· Харківська область – 1 поранений

· Херсонська область – 2 поранених

В четвер, 27 жовтня, російські окупанти вбили в Україні 10 цивільних, поранили – 12.