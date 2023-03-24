За добу росіяни обстріляли вісім областей України: є влучання у 90 об’єктів інфраструктури

Окупанти били по 122 населених пунктах, є загиблі і поранені.

Протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти обстріляли територію восьми областей України. За попередньою інформацією внаслідок атак загинули дев’ять мирних жителів, 26 отримали поранення.

Про це ідеться у зведенні ОВА про ситуацію у регіонах України станом на 9:00 24 березня.

Загалом з різних видів озброєння – мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет” та “Shahed-136”, тактичної авіації – росіяни здійснили обстріли 122 населених пунктів. Наразі підтверджено ураження 90 об’єктів інфраструктури.

У Чернігівській області за добу ворог обстріляв із артилерії Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї територій Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської громад. По Білопіллю війська РФ здійснили авіаційний удар, вели обстріл із РСЗВ “Град” та ствольної артилерії. Загинули двоє і дістали поранення семеро людей. Зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок, пошкоджено чотири п’ятиповерхові будинки, чотири двоповерхові будинки, вісім приватних будинків, гуртожиток. По Ворожбі росіяни били із РСЗВ, пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. Травмовано одну людину.

У Річківській громаді в селі Вири росіяни здійснили авіаційний удар та удар дроном-камікадзе. Пошкоджено дитсадок, будівлю Укрпошти. Зруйновано триповерхову будівлю школи. Село Річки ворог обстріляв з артилерії, пошкоджено шість приватних житлових будинків, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

У Миколаївській селищній громаді війська РФ здійснили авіаудар по ангару тракторної бригади агрофірми. Пошкоджено ангар і три одиниці тракторної техніки. Спалахнула пожежа.

У Дніпропетровській області вчора через обстріл Нікополя постраждав 73-річний чоловік і був госпіталізований у стані середньої тяжкості. По місту ворог вдарив безпілотниками тричі за день. Також під прицілом російської армії були Червогогригорівська і Мирівська громади Нікопольського району. Росіяни били з важкої артилерії.

Вночі ворожа армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один Shahed військові із повітряного командування “Схід” збили. Водночас є влучання БпЛА. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки атаки з’ясовуються.

У Запорізькій області за минулу добу агресори обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Червоне, Кам’янське, Оріхів, Преображенка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Білогір’я, Полтавка, Темирівка, Червона Криница, Степове. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка. На Куп’янському напрямку російська армія била з артилерії по районах Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки.

Вчора вдень ворог обстріляв прикордонне село Морозова Долина Богодухівського району. Пошкоджено два приватні будинки, село знеструмлено. Також вчора з мінометів ворог обстріляв село Басове Богодухівського району, пошкоджено споруди фермерського господарства і ЛЕП. У лісосмузі біля села Григорівка Куп’янського району загинув внаслідок підриву на міні 46-річний чоловік.

У Луганській області протягом доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону поблизу Макіївки, обстріляв з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки.

У Донецькій області за добу російська армія здійснила 30 атак: авіаудари, обстріли із РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерії, танка. Під вогнем перебували Времівка, Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Гірник, Торецьк, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Новоалександрівка, Іванівське, Бердичі, Сєверне, Красногорівка.

Пошкоджено 54 об’єкти (33 житлові будинки, з них 10 багатоквартирних), 5 цивільних автомобілів, два трактори, три цистерни, магазин, дитяча лікарня, будівля Центру бездомних осіб. На Донеччині за добу троє людей загинули і 5 були поранені.

Одеську область вчора ввечері ворог намагався атакувати з винищувачів Су-35 з напрямку Чорного моря. Сили і засоби протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети. Жертв і руйнувань не має.

У Миколаївській області вдень війська РФ двічі з мінометів обстріляли акваторію Дніпро-Бузького лиману Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області російська армія здійснила 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та “Градів”. Херсон ворог атакував чотори рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, медичний заклад. Одна людина загинула. Загарбники вкотре обстріляли Корабельний район Херсона. Також ворог вдарив по Херсонському обласному кардіоцентру. Пошкоджено газову трубу, кабінети, вікна.

Крім того, армія окупантів обстріляла Берислав. Частково зруйнована адміністративна будівля, є влучання в житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. Також снаряди падали на територію парку і церкви. Зі звільненої від росіян території області евакуювали ще 87 людей. // LB.ua