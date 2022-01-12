За матеріалами контррозвідки СБУ ще троє терористів «Л/ДНР» отримали вироки суду

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України ще 3-х бойовиків незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі.

Усі вони впродовж 2014-2018 років брали активну участь у бойових діях проти Збройних Сил України і навіть обіймали «командні пости», інструктували терористів і вербували для них новобранців.

Встановлено, що один із засуджених, мешканець Черкащини, який тривалий час проживав на території РФ, ще на початку бойових дій на сході України приєднався до терористичного угруповання «Призрак».

У складі снайперських груп цього НЗФ вів прицільний вогонь по військовослужбовцях ЗСУ. Також був кулеметником та інструктором тактики бойових дій.

Інший бойовик з 2015 року командував батальйоном «4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої Народної міліції «ЛНР»». Під його керівництвом найманці чинили збройний супротив силам АТО/ООС. Крім того, зловмисник вербував новобранців до терористичної організації.

Також встановлено особу водія-навідника ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.

У ході слідства встановлено, що найманець обстрілював позиції українських військових та брав участь у захопленні міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів.

Суд визнав усіх 3-х бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вироки набули законної сили.

Наразі двоє засуджених переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває в Росії. Зловмисників оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

СБУ