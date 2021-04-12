За пытки и удерживание пленных в «Изоляции» сообщили подозрение уже 10 боевикам

В Донецкой области заочно сообщено о подозрении боевике «МГБ ДНР», который подозревается в том, что пытал пленных в подпольной тюрьме «Изоляция». В общем сообщено о подозрении в указанных преступлениях 10 злоумышленникам.

Об этом сообщили УНН в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры и ГУНП в области.

«Представителю НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года 28-летний участник НВФ «МГБ» так называемой ДНР, находясь на должности оперуполномоченного, незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке», — сообщили в прокуратуре.

В то же время, как сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, в настоящее время фигуранту заочно сообщено еще и о подозрении в участии в террористической организации — ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

По данным прокуратуры, в частности, якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, «угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой».

Всего на сегодня заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях десяти боевикам, которые пытали и незаконно удерживали граждан в тюрьме «Изоляция», сообщает Донецкая областная прокуратура и ГУНП в области.