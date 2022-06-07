За здачу учасників самооборони окупантам судитимуть мешканця Київщини

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київської області за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний на початку збройної агресії Російської Федерації разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони.

Після окупації населеного пункту, він прийняв рішення щодо проведення підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану та повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан, причетних до місцевої самооборони. При цьому зрадник вказав організатора загону та зазначив, що саме той надавав вказівки іншим про методи знищення російської військової техніки.

У подальшому окупанти взяли вказаних осіб у полон, одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їх сторону імітуючи страту.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура