Заарештовано 13 літаків російського «Аерофлоту»

Більшу частину лайнерів країни-агресора заблокували під час техобслуговування або вильотів за кордон.

Після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення Україну російський “Аерофлот” офіційно визнав факт арешту літаків країни-агресора.

Як заявив гендиректор російського “Аерофлоту” Сергій Александровський, літаки були заарештовані у зв’язку з санкціями, введеними через напад РФ на Україну, повідомляє російське видання РБК.

За словами Александровского, під арешт потрапили 13 з 357 літаків авіакомпанії. Більшу частину лайнерів країни-агресора заблокували під час техобслуговування або вильотів за кордон.

“По парку “Аерофлоту” зараз облікова кількість -180 суден з урахуванням заблокованих, в розкладі – близько 150″, – заявив Александровський. // УНІАН