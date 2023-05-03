Забезпечив втечу окупантів через Дніпро – судитимуть херсонця за пособництво ворогу

Слідством установлено, що обвинувачений співпрацював з представниками окупаційної влади та військовослужбовцям держави-агресора, надаючи послуги з водного перевезення. З наступом Збройних Сил України до міста Херсона, за його участі з правого берега річки Дніпро на лівий перевезено військовослужбовців рф, представників спецслужб та окупаційної влади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Обвинуваченого правоохоронці затримали у звільненому Херсоні. Наразі він перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювалось слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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