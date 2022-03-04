Затримано другого коригувальника вогню по столичної телевежі

Охорона Меморіалу Голокосту «Бабин Яр» затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телебашні, яка знаходиться біля музею.

Про це УНН пише з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Після першого ракетного обстрілу 1 березня — тоді загинуло 5 людей, охорона затримала коригувальника і передала його СБУ.

А сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції «Дзеркальне поле» ще одного коригувальника, з маяками для артилерії.

Ракетний удар, який російські війська здійснили по Київській телевежі і сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.

Місця ураження знаходяться дуже близько – на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

«Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати», – зазначає директор Центру Просторових Технологій Максим Рохманійко.