Збитки України від російського вторгнення вже перевищили $100 мільярдів

Більше двох тижнів в Україні йде війна з Російською Федерацією. Путінські терористи продовжують бомбити мирні міста і знищувати житлові будинки разом з інфраструктурою. Наприклад, вчора пошкодили котельню в Житомирі та розбомбили пологовий будинок у Маріуполі, що автоматично зробило солдатів з армії РФ гіршими за нацистів.

За оцінками радника президента Зеленського з економічних питань Олега Устенко, вторгнення вже завдало Україні збитків на суму понад $100 мільярдів. Цифра колосальна, тому після перемоги наших громадян чекає довгий процес відновлення.

Як передає The New York Times, радник президента дав оцінку руйнуванням під час віртуальної конференції Інституту міжнародної економіки Петерсона. В коментарі Устенко сказано: «Ситуація — це катастрофа, яка насправді набагато глибша, ніж хтось може собі уявити. Що дійсно необхідно зробити, так це ввести повне ембарго по всьому світу на російську нафту і газ. Це криваві гроші».

Устенко також повідомив, що через війну в Україні закрилося 50% підприємств, а решта працюють на межі своїх можливостей. Доброю новиною радник Зеленського теж поділився: наша фінансова система і валюта залишаються стабільними. // УНІАН