Збитки України від російського вторгнення вже перевищили $100 мільярдів

Більше двох тижнів в Україні йде війна з Російською Федерацією. Путінські терористи продовжують бомбити мирні міста і знищувати житлові будинки разом з інфраструктурою. Наприклад, вчора пошкодили котельню в Житомирі та розбомбили пологовий будинок у Маріуполі, що автоматично зробило солдатів з армії РФ гіршими за нацистів.

За оцінками радника президента Зеленського з економічних питань Олега Устенко, вторгнення вже завдало Україні збитків на суму понад $100 мільярдів. Цифра колосальна, тому після перемоги наших громадян чекає довгий процес відновлення.

Збиток України від російського вторгнення вже перевищив $100 мільярдів / фото "Азов"

Збиток України від російського вторгнення вже перевищив $100 мільярдів / фото «Азов»

Як передає The New York Times, радник президента дав оцінку руйнуванням під час віртуальної конференції Інституту міжнародної економіки Петерсона. В коментарі Устенко сказано: «Ситуація — це катастрофа, яка насправді набагато глибша, ніж хтось може собі уявити. Що дійсно необхідно зробити, так це ввести повне ембарго по всьому світу на російську нафту і газ. Це криваві гроші».

Устенко також повідомив, що через війну в Україні закрилося 50% підприємств, а решта працюють на межі своїх можливостей. Доброю новиною радник Зеленського теж поділився: наша фінансова система і валюта залишаються стабільними. // УНІАН

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