Збитки від дій окупантів в Україні вже склали 500 млрд. доларів, — Мінфін

Збитки від дій російських окупантів в Україні складають щонайменше третину щорічного ВВП країни. За попередніми даними, це щонайменше 500 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра фінансів Сергія Марченка.

За його словами, на 10 областей, де наразі йдуть бойові дії, припадає половина ВВП Україна. Одні з найважливіших точок — це Харків, Київ та Маріуполь

«Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 млрд доларів. Точно можна буде порахувати лише після війни», — заявив Марченко.

Крім того, він додав, що різко знизилися доходи бюджету через бездіяльність митниці.

«На митниці ми збираємо від сили 15% надходжень мирного часу. Незважаючи на те, що Одеса не окупована, одеська митниця не функціонує. А вона приносила до 20% надходжень. Київська митниця теж зупинилася, функціонує лише західний напрямок», — зазначив міністр.