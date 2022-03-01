Збройні сили Росії обстріляли цивільних у м. Сєвєродонецьк – є постраждалі (фото)

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом артилерійського обстрілу збройних сил Російської Федерації м. Сєверодонецьк Луганської області за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що 28 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл м. Сєвєродонецьк Луганської області, внаслідок чого 1 місцева мешканка загинула, 3 цивільних отримали тяжкі поранення, пошкоджено житлові будинки на вул. Донецька, вул. Гагаріна, МЖК «Мрія», перебито газопровід та знищено цивільний автомобіль.

Вказані дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18.10.1907, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори Луганської обласної прокуратури вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів збройних сил Російської Федерації.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури