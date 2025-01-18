Збито 2 російські балістичні ракети та 24 БПЛА

У ніч на 18 січня 2025 року (із 19.00 17 січня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської областей).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

Генеральний штаб ЗСУ