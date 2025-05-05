Збито 42 російські БПЛА, 21 безпілотник-імітатор не досяг цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 5 травня 2025 року (із 23.00 4 травня) противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області – рф, а також 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово – рф, Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.

21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Генеральний штаб ЗСУ