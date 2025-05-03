Збито 77 ворожих БПЛА, 73 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 3 травня 2025 року (із 20.30 2 травня) противник атакував двома балістичним ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово – рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine