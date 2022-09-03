Здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві – затримано корегувальника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, упродовж липня – серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До вказаних повідомлень корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора