Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ “Про внесення змін до Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідно до закону, кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів: