Зеленський показав наслідки атаки РФ на тролейбусне депо в Харкові і закликав не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства
Президент: Щонайменше вісім «шахедів» розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд
Президент України Володимир Зеленський закликав США та Європу бути рішучими й сильними. Так він прокоментував удар РФ по тролейбусному депо в Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.
«Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку», – підсумував президент.
Нагадаємо, уночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали. Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».Tweet