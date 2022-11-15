Зеленський презентував на саміті G20 пропозиції України для якнайшвидшого і справедливого закінчення війни

Вони містять 10 пунктів і були представлені також письмово делегаціям країн “групи” їхніми мовами, наголосив глава держави під час виступу. Він зазначив, що визволення Херсона, подібно до багатьох битв минулого, є переломним моментом.

Такі переломні моменти в історії символізували зміни, після яких люди уже знали, чия буде перемога, хоча за неї доводилося ще багато битися. Це – як висадка союзників у Нормандії, що не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз, коли Херсон вільний.