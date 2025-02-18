Зеленський прокоментував переговори між США та російськими агресорами

“Якщо ми в найскладніший момент не пішли на ультиматуми РФ, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?”.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини прокоментував зустріч представників Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації у Саудівській Аравії.

Зеленський наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росія вимагала зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій російськими та проросійське керівництво України.

“Таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини з таким самим настроєм. Але між представниками Росії та США. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?”, – додав український лідер.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна не бере участі у переговорах США та РФ у Саудівській Аравії й не визнаватиме їх. Водночас спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україні не нав’язуватимуть мирну угоду. За його словами, США будуть посередниками під час переговорів України та РФ, а от Європа “фізично не буде учасником переговорів”.

Напередодні і в Росії заявили, що категорично не хочуть участі держав Європи у переговорах щодо закінчення війни в Україні. // Дзеркало тижня