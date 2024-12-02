Зеленський в інтерв’ю висказався про втрати українців у війні
Президент спростував дані, які поширюють західні ЗМІ.
Від початку повномасштабного вторгнення в боях проти РФ загинули менше 80 тисяч людей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.
Нагадаємо, що, за даними Міноборони України, у листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових. Також у Міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування. // ГлавкомTweet