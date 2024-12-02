Зеленський в інтерв’ю висказався про втрати українців у війні

Президент спростував дані, які поширюють західні ЗМІ.

Від початку повномасштабного вторгнення в боях проти РФ загинули менше 80 тисяч людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.

«Я не можу поділитися цифрами. Дехто нещодавно, здається, в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Я хочу сказати, що ні – менше. Набагато менше. Набагато», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, що, за даними Міноборони України, у листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових. Також у Міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди.

Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, РФ у війні з Україною станом на 2 грудня втратила близько 743920 осіб убитими і пораненими.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування. // Главком